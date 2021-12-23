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Происшествия23 декабря 2021 1:43

Томская полиция ищет 16-летнего подростка, который ушел из школы в районе Жилмассива и домой не вернулся

Горожан просят помочь в поисках мальчика
Елена Андреева
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Пропавшего 16-летний подросток -ученик школы №19

Пропавшего 16-летний подросток -ученик школы №19

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Местонахождение пропавшего подростка устанавливают сотрудники полиции Октябрьского района города Томска; 16-летний юноша ушел из школы, но дома его не дождались, сообщили в правоохранительных органах региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение о том, что 22 декабря 2021 года около 19 часов ушел из образовательного учреждения по улице Иркутский тракт 188 города Томска и до настоящего времени не вернулся Веремейчик Сергей Юрьевич, 2005 года рождения», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Согласно данным навигационного сервиса 2ГИС, по адресу Иркутский тракт, 188 расположена школа №19.

Пропавший юноша был одет в спортивный костюм зеленого цвета и черные спортивные ботинки.

Всех томичей, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просят сообщить в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району. Телефоны - «02», «112».