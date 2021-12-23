Умеренный снег и сильный ветер ожидаются в Томской области 23 декабря

Непосредственно в областном центре существенных осадков в течение дня не ожидается. Фото: Ксения Высотина

Облачная погода с прояснениями с прояснениями ожидается на территории Томской области 23 декабря; возможны порывы ветра до 18 м/с, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Местами небольшой, по западу умеренный снег, в отдельных районах гололедные явления», - говорится в сообщении.

Температура ночью -11…-16°С, местами -21…-26°С, по западу -4…-9°С.

Температура днем -7…-12°С, по западу -1…-6°С, по северо-востоку до -18°С.