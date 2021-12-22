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Экономика22 декабря 2021 14:05

В Александровском районе Томской области открыты 2 автозимника и 7 ледовых переправ через реки

Максимальная транспортная нагрузка на ледовых переправах составляет 4 тонны
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Почти каждый день в Томской области открываются новые ледовые переправы

Почти каждый день в Томской области открываются новые ледовые переправы

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Александровском районе, на севере Томской области, открыты два автозимника: Александровское – Лукашкин Яр с 2 ледовыми переправами на нем и автозимник Лукашкин Яр – Назино с 4 ледовыми переправами через водоемы, сообщила 22 декабря пресс-служба администрации региона.

Специалисты информируют о том, что также в Александровском районе действует ледовая переправа через реку Обь у села Александровское. Уточняется, что максимальная транспортная нагрузка на ледовых переправах – 4 тонны.

Напомним, что этой зимой на реках и прочих водоемах Томской области будет открыто около 60 ледовых переправ.

Желающие всегда могут уточнить информацию о действующих региональных автозимниках и ледовых переправах на сайте «Томскавтодора».