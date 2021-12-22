Жвачкин будет награжден депутатами парламента региона знаком за заслуги перед Томской областью

Губернатор считает, что награды сейчас не ко времени. Фото: сайт gubernator.tomsk.ru

Депутаты Законодательной думы Томской на своем 4 собрании 7 созыва 22 декабря в ходе голосования единогласно поддержали решение о награждении четырех томичей, в том числе губернатора Сергея Жвачкина знаком «За заслуги перед Томской областью», сообщает наш корреспондент.

Ранее было сообщено, что это сделано «за большой личный вклад в решение задач социально-экономического развития региона». Специалисты уточняют, что знак представляет собой серебряный позолоченный крест размером 3,4 сантиметра, покрытый белой эмалью, наложенный на серебряный круг.

Заметим, что на прямой линии с населением накануне губернатор оценил свое возможное награждение как преждевременное и его лучше отложить. 21 декабря он отметил, что собирается и дальше жить в Томске, поэтому возможность вручить награду будет всегда.

В администрации региона заявили, что Жвачкин решил перечислить денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей, положенное к знаку, в благотворительный фонд имени Алены Петровой.