Томские онкологи удалили из желудка у пациентки из Казахстана опухоль весом в 8 килограммов

В Томске развита помощь онкобольным. Фото: телеграм-канал «Область здоровья»

Хирурги-онкологи из Томского онкодиспансера Евгений Дроздов и Владислав Харитонкин удалили из желудка 60-летней пациентки из Казахстана опухоль весом в 8 килограммов, сообщил 22 декабря телеграм-канал «Область здоровья».

Интернет-ресурс публикует фото хирургов и приводит слова главврача Томского онкодиспансера Максима Грищенко: «Наши хирурги провели комбинированную резекцию желудка и поперечно-ободочной кишки, в которую началось распространение опухоли. Она плотно прилежала к поджелудочной железе и селезенке, но врачи смогли сохранить органы».

Телетайп телеграм-канала информирует о том, что по месту жительства женщине была предварительно диагностирована опухоль желудка. При дальнейших обследованиях диагноз был подтвержден сибирскими онкологами.

Специалисты отмечают, что общий вес новообразования составил более 8 кг, а размер – 19,1 на 16,8 см.