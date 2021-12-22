В Томской области детям 7 должников по алиментам суды назначили пенсии по потере кормильца

Люди скрываются от своих детей... Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области 7 человек, находящихся в розыске за уклонение от уплаты алиментов, признаны судами в этом году безвестно отсутствующими, трое из них – жители областного центра. Их дети в настоящее время получают пенсии по потере кормильца, сообщила 22 декабря пресс-служба УФССП России по Томской области.

Специалисты отмечают, что за 11 месяцев текущего года судебными приставами Томской области найдено более 500 должников по алиментам. Однако не всегда неплательщика удается разыскать. Тогда он судом признается безвестно отсутствующим. А их детям назначается пенсия по потере кормильца. Доказательную базу предоставляют суду судебные приставы.

Заметим, что в текущем году судами Томской области признаны безвестно отсутствующими 7 должников по алиментам. Трое из них томичи, по одному проживали в Молчановском, Чаинском, Парабельском районах и городе Стрежевом.