В этом году значительно вырос товарооборот между Томской областью и Республикой Беларусь

Томская область развивает экономические связи с беларусами Фото: Пресс-служба администрации Томской области

За десять месяцев текущего года товарооборот между Томской областью и Республикой Беларусь составил 14,3 млн. долларов США, отмечен прирост на 33 %, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба администрации региона.

Сообщается о том, что в среду экономические связи обсудила онлайн рабочая группа по сотрудничеству Республики Беларусь и Томской области. Специалисты отмечают, что по итогам десяти месяцев Беларусь стала седьмым экспортным рынком для региона. Подсчитано, что Томская область поставила в республику товаров на сумму почти 7 млн. долларов США, это на 10 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Стоит напомнить, что год назад состоялась первая онлайн-встреча руководителей рабочей группы по сотрудничеству Томской области и Республики Беларусь, тогда разговор вели губернатор Томской области Сергей Жвачкин и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык.