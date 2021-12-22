Обвинение просит Советский районный суд назначить мэру Томска Ивану Кляйну 5 лет лишения свободы

Томичи переживают за своего мэра... И поддерживают его. Фото: сайт РАПСИ

На сорок второй день процесса в Советском районном суде Томска, в среду, прокурор попросил назначить подсудимому мэру областного центра Ивану Кляйну наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает наш корреспондент с места события.

Напомним, что градоначальник был публично арестован в ноябре прошлого года. Его обвиняют в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Прокуратура настаивает на том, что мэр препятствовал строительству в микрорайоне Мокрушинский, занимался незаконным предпринимательством и т.д. Сам он свою вину категорически отрицает и считает, что все делал по закону.

Заметим, что прокурор считает, что «совершенные деяния относятся к преступлениям коррупционной направленности, обладают высокой степенью общественной опасности, поскольку приводят к дискредитации деятельности органов власти».

Уточняется, что гособвинение в ходе прений сторон просит назначить «дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года».

Также гособвинитель просит отменить домашний арест и взять мэра под стражу.

Вчера на процессе в суде Иван Кляйн выразил благодарность томичам за поддержку. Жители областного центра направили обращение президенту, под которым подписалось около 13 тысяч горожан. Об этом сайт КП в Томске писал ранее.