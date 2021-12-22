В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще 2 человека

362 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

22 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 661 человека.

Также в Томской области выявлено 164 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 60 497 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 362 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 45 702 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,93. В коечном фонде свободно 26,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 264 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1 020 пациентов скончалось, 42 322 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 292 983 человека, 300 269 скончались, 9 097 521 выздоровел.

"Кп-Томск" 22 декабря писала о том, что томичи, которые не хотят предъявлять QR-коды, смогут показывать справки с печатью врача.