Заболеваемости ОРВИ в Томской области на 40% превышает уровень эпидемического порога

План вакцинации от гриппа в Томской области к 22 декабря 2021 года выполнен на 66%. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Томской области выросла заболеваемость ОРВИ; диагноз – грипп ставится в единичных случаях, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 10459 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 15%. По результатам лабораторного мониторинга было выявлено 20 случаев гриппа типа А(H3N2)», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что в Томской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано более 372 тысяч человек