Мост через реку Яя в Томской области построит компания из Сургута

Так выглядит понтонный мост через Яю; строительство нового железобетонного моста обойдется в 1 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Контракт на строительство нового железобетонного моста через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово Тегульдет в Зырянском районе Томской области заключен с компанией из Сургута; длина моста составит 245,4 м, ширина – 12,7 м., сообщила пресс-служба областной администрации.

«Областное государственное казенное учреждение «Томскавтодор» заключило контракт с АО «Мостострой-11» на строительство мостового перехода через реку Яя. Также дорожники построят подъезды от автомобильной дороги Больше-Дорохово Тегульдет к сооружению общей протяженностью 1,55 км», - говорится в сообщении.

Старый мост через реку был построен в 1976 году. С августа 2018-го года он работает в реверсивном режиме с ограничением скорости и общей массы транспорта.

Большегрузные автомобили вынуждены двигаться по возведенному понтонному мосту. Власти региона неоднократно подчеркивали, что стоимость ремонта мостового перехода сравнима со стоимостью строительства нового.

- Новый мост через Яю улучшит транспортную доступность для жителей Зырянки и Тегульдета, — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам, уточнил чиновник.

Компания «Мостострой-11» строила, в том числе, мостовой переход через Иртыш в Казахстане и автодорожный вантовый мост через Обь в Сургуте.

В августе 2021 года правительство выделило больше 288 миллионов рублей на строительство нового моста через реку Яя в Зырянском районе.