Создатели выложили в интернет трейлер 3-серийного томского сериала «Соцсети»

Сериал рассказывает истории о пост-Сovid эпохе, работе на «дистанционке» и виртуальных коммуникациях. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трейлер томского сериала "Соцсети" появился в Интернете; проект посвящен влиянию цифровых технологий на человеческие взаимоотношения, сообщает томское продюсерское объединение "CAST production".

«Томское продюсерское объединение "CAST production" опубликовало трейлер сериала 'Соцсети". В сериале снялись томские театральные и начинающие актеры, а также известные общественные деятели, например, скульптор Леонтий Усов», - говорится в сообщении.

Главные роли в веб-сериале сыграли известные российские актеры Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Денис Шведов, участие в проекте принял, в том числе, музыкант Алексей Гоман. Кяро, например, сыграл кадлера - профессионального обнимателя.

Трейлер опубликован на краудфандинговый платформе "Планета.ру", где создатели объявили сбор средств на покрытие затрат на постпродакшн и продвижение сериала после релиза в интернете.

"Это разножанровые истории об одиночестве современного человека под влиянием цифрового мира и тотального вовлечения в социальные сети. Действия разворачиваются в сибирском городе Томск в ближайшем будущем", - сказано в аннотации к проекту.

«КП-Томск» рассказывала о том, что проект еще в 2020 году выиграл конкурс на фестивале молодых деятелей культуры «Таврида» и получил полуторамиллионный грант.

Премьера сериала состоится в первом полугодии 2022 года.