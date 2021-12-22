Nissan сбил пешехода в Томске, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора

Наезд иномарки на пешехода произошел в районе остановки общественного транспорта «Партизанская». Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пешеход получил травмы и попал в больницу в результате наезда иномарки в Томске; дорожный инцидент произошел вечером 21 декабря на проспекте Комсомольском, сообщили в полиции региона.

«21 декабря, около 22 часов 15 минут, на проспекте Комсомольском, 7 стр. 10, автомобилем «Nissan Skyline», под управлением 23-летнего мужчины, совершен наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

В полиции уточнили, что 32-летний мужчина-пешеход травмирован, его отвезли в больницу.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей просят обращаться по телефону - 794-693.