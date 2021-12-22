В Томской области дети с сахарным диабетом получат сенсоры для измерения уровня сахара

На каждого несовершеннолетнего нужно выделить около 11 тысяч рублей для приобретения оборудования. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети, которые болеют сахарным диабетом в Томской области, получат сенсоры для измерения сахара. В регионе несколько сотен детей страдает этим недугом, сообщил губернатор Сергей Жвачкин на прямой линии 21 декабря.

-К сожалению, у нас в области несколько сотен детей, которые больны сахарным диабетом на разных стадиях. Мы приняли решение выделить необходимую сумму и в следующем году все будут обеспечены необходимым оборудованием, - сказал Жвачкин.

На прямой линии с главой региона было продемонстрировано видео, где мальчика из села Могочино Молчановского района попросил выдать автоматическое устройство. Ребенку необходимо каждый день ставить уколы и отслеживать сахар в крови.

На прямой линии добавили, что на каждого несовершеннолетнего нужно выделить около 11 тысяч рублей для приобретения оборудования. Деньги будут выделены из бюджета области.