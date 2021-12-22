Более 230 нарушений пресекли сотрудники полиции во время акции «Нетрезвый водитель»

Был пойман один водитель, который управлял автомобилем с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске во время акции «Нетрезвый водитель» сотрудники полиции пресекли 232 нарушения. Задержано и помещено на специализированную стоянку 10 транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«За время проведения мероприятия сотрудники полиции пресекли 232 нарушения ПДД участниками дорожного движения. Пятеро водителей привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что помимо пятерых, которые отказались от освидетельствования, были еще девять человек, которые не имели прав на управление транспортным средством. Также был пойман один водитель, который управлял автомобилем с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение.

Таким образом, задержано и помещено на специализированную стоянку 10 транспортных средств.

В ведомстве напомнили, что для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.