Томичи, которые не хотят предъявлять QR-коды, смогут показывать справки с печатью врача

Общее количество жителей области, которые подлежат вакцинации, - порядка 845 тысяч человек. Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области, которые негативно настроены к QR-кодам, смогут показывать справки с печатью врача. Как отметил глава региона Сергей Жвачкин на прямой линии, ситуация с кодами в области весьма либеральная.

- Считаю, что те правила, которые мы областным штабом принимаем, очень либеральные. Надо предъявить справку с Госуслуг с этим QR-кодом. Или документ о том, что ты переболел, с печатью больницы. Или документ о том, что ты сдал ПЦР. Или сертификат из больницы о том, что ты привит, с печатью лечащего врача. Предложено четыре документа на выбор. Не хотите справку с Госуслуг с QR-кодом, берите любую другую справку, - сказал губернатор.

Он также отметил, что отказаться от введения QR-кодов на данном этапе невозможно, так как количество вакцинированного взрослого населения пока чуть более 52%. Общее количество жителей области, которые подлежат вакцинации, - порядка 845 тысяч человек.

Помимо этого, губернатор области добавил, что электронные коды, которые сейчас необходимы, показывают только информацию о недавнем заболевание или прошедшей вакцинации, другие личные данные они не выдают.