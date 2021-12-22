Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 3:02

В Томской области арендаторы леса заплатили более 800 тысяч рублей налогов

Непереработанного леса за пределы региона вывозится менее 1%
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас в области строится крупнейший в России лесосеменной центр.

Сейчас в области строится крупнейший в России лесосеменной центр.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Томской области более 800 тысяч рублей налогов заплатили в 2021 году арендаторы леса. Непереработанного леса за пределы региона вывозится менее 1%, рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

- Томская область за год может заготовить около 40 млн кубометров леса. Например, в этом году молодняк высажен на площади 38 тысяч гектаров, - заявил Жвачкин.

Глава региона отметил, что в советские годы заготавливалось порядка 10-12 млн. кубометров, а сегодня - 7,5 млн. кубометров. Помимо этого, сейчас в области строится крупнейший в России лесосеменной центр.

- Сказать, что у нас все безупречно, что у нас нет "черных вырубок" я не могу. Мы массовые вырубки остановили, но отдельные остались, ловим, - добавил губернатор.

Он отметил, что проблемы с «черными лесорубами», браконьерами, по-прежнему остаются, но уже небольших масштабов.