В Томской области арендаторы леса заплатили более 800 тысяч рублей налогов

Сейчас в области строится крупнейший в России лесосеменной центр. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Томской области более 800 тысяч рублей налогов заплатили в 2021 году арендаторы леса. Непереработанного леса за пределы региона вывозится менее 1%, рассказал губернатор региона Сергей Жвачкин.

- Томская область за год может заготовить около 40 млн кубометров леса. Например, в этом году молодняк высажен на площади 38 тысяч гектаров, - заявил Жвачкин.

Глава региона отметил, что в советские годы заготавливалось порядка 10-12 млн. кубометров, а сегодня - 7,5 млн. кубометров. Помимо этого, сейчас в области строится крупнейший в России лесосеменной центр.

- Сказать, что у нас все безупречно, что у нас нет "черных вырубок" я не могу. Мы массовые вырубки остановили, но отдельные остались, ловим, - добавил губернатор.

Он отметил, что проблемы с «черными лесорубами», браконьерами, по-прежнему остаются, но уже небольших масштабов.