Житель Зырянского района сядет в тюрьму за то, что ударил своего знакомого ножом в сердце

Мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Зырянском районе местный 30-летний житель сядет в тюрьму за то, что ударил своего знакомого в сердце ножом. У мужчин завязался конфликт. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Зырянский районный суд Томской области признал 30-летнего местного жителя виновными в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что мужчина распивал спиртные напитки в гостях у своего знакомого. В ходе возникшего между ними конфликта он нанес потерпевшему один удар ножом в область сердца, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Государственный обвинитель счел возможным исправление подсудимого в условиях, связанных с изоляцией от общества. В связи с этим, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.