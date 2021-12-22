Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 2:07

Развитие кампуса в Томске займет 50 лет и потребует 100 млрд рублей

По мнению губернатора, большой проект сможет решить проблемы в городе
Ксения Высотина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полная реализация проекта займет не меньше 50 лет.

Полная реализация проекта займет не меньше 50 лет.

Фото: Ксения Высотина

В Томске на развитие кампуса может уйти 50 лет и 100 млрд рублей, сообщил губернатор области Сергей Жвачкин на прямой линии. Также, по его мнению, большой проект сможет решить проблемы в городе.

- Сегодня нам уже выделили 18 млрд рублей, сам кампус стоит 32 млрд, а весь проект вместе с другими сооружениями - 100 млрд. Работы хватит на всех, - сказал Жвачник.

Глава региона также отметил, что полная реализация проекта займет не меньше 50 лет. Помимо самого кампуса, он повлечет за собой развитие левобережья Томска.

- Вопросами третьего моста через Томь и строительством левобережной дороги необходимо заниматься в свое время. На мой взгляд, такое время наступает. Благодаря кампусу мы можем получить средства на решение проблем набережной, мостов и так далее, - добавил губернатор.