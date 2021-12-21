Мэр Томска Иван Кляйн заявил в суде, что не видит за собой никакой вины

Мэр Кляйн уверен, что не нарушал закон. Фото: сайт РАПСИ

На сорок первый день процесса в Советском районном суде Томска мэр областного центра Иван Кляйн отверг все обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом сказано в текстовой расшифровке онлайн рассмотрения дела на сайте Российского агентства правовой и судебной информации.

В репортаже РАПСИ сообщается, что утром 21 декабря в суде Иван Кляйн категорически отрицал свою вину по всем эпизодам уголовного дела. Он заявил, что данных преступлений не совершал, и уверен, что в каждом случае действовал без нарушений закона.

Кляйн подчеркнул, что при подписании постановления от 23 января 2017 года он не превышал своих полномочий главы органа местного самоуправления. Он убежден и сегодня, что приведенные в постановлении основания отклонения предложения Аминова были обоснованы и целесообразны.

Мэр подчеркнул, что данное постановление не было признано незаконным в установленном порядке. Принятие данного постановления находилось в его компетенции. «Закон прямо устанавливает полномочия градоначальника на принятие как решения о направлении предложения об изменении территориальной зоны на публичные слушания, так и об отклонении такого предложения», - заявил мэр.

Иван Кляйн выразил благодарность томичам за поддержку. Жители областного центра направили обращение президенту, под которым подписалось около 13 тысяч горожан.