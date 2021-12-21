Подозреваемый в поджоге «Ленты» на Елизаровых оказался жителем Томска 33 лет от роду

Что хотел томич, спаливший "Ленту"? Никто не знает. Он сам не знает... Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Как сообщал ранее сайт КП в Томске на улице Елизаровых в городе 21 декабря практически сгорел гипермаркет торговой сети «Лента». Подробности задержания подозреваемого в этом поджоге 33-х лет от роду опубликовала пресс-служба УМВД России по Томской области.

Ресурсы регионального управления полиции рассказывают некоторые подробности резонансного задержания. Сообщается, что в ходе работы по поступившему сообщению полицейскими опрошены очевидцы произошедшего, проведены мероприятия «по горячим следам. В итоге в кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции из Кировского района Томска личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства.

Полицейские уточняют, что предполагаемым злоумышленником оказался томич 33 лет от роду. Ранее местный «Герострат» уже привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители указывают, что причины своего поступка он внятно пояснить не смог.

Специалисты информируют о том, что сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.