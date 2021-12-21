Губернатор Жвачкин считает, что в Томске нужен единый проездной на транспорт

Прямая линия губернатора проходила во время пожара в "Ленте"

Губернатор Сергей Жвачкин во время прямой линии с жителями региона на YouTube-канале ГТРК «Томск» ответил, в частности, на вопросы томичей о плохой работе общественного транспорта в областном центре. Глава области считает, что необходимо наводить порядок в этой сфере, а также ввести единый проездной.

Сергей Жвачкин отреагировал на жалобы горожан на работу автобусов и электротранспорта. Он «готов подставить плечо» для решения проблем отрасли. И предложил ввести в Томске единый проездной на транспорт.

Кроме того, губернатор ответил подробно на самые разные вопросы земляков. Например, остановился на пандемии нового коронавируса, вакцинации и введенных областной властью ограничениях для тех, кто не имеет QR-кода.