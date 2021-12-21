С начала года в Томской области в 4 раза сократилось число зарегистрированных безработных

Рабочих мест сегодня в Томской области больше, чем желающих работать... Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В текущем году в Томской области более чем в четыре раза сократилось количество зарегистрированных безработных: почти с 32 тысяч человек в январе до 7 348 неработающих на 1 декабря, приводит пресс-служба администрации региона слова начальника департамента труда и занятости населения Светланы Грузных. Руководитель рассказала об этом на заседании областной трехсторонней комиссии.

По словам Светланы Грузных, на сегодня томские работодатели готовы принять 15 000 сотрудников. Таким образом, на одного соискателя фактически приходится две вакансии. Сейчас в Томской области работают 527 тысяч человек – как до начала пандемии нового коронавируса.

Специалисты объясняют, что областная служба занятости проводила профессиональное переобучение соискателей. А также неработающих поддерживали финансово. Были и стимулы для бизнеса, трудоустраивающего безработных.

Например, по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» повысили квалификацию и прошли переобучение в 2021 году 1 826 жителей Томской области. Более 1 тысячи из них уже нашли работу.

Отмечается, что в 8 муниципальных образованиях ситуация на рынке труда выглядит даже лучше, чем в допандемийный период.