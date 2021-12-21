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Происшествия21 декабря 2021 10:39

Возле пострадавшей «Ленты» на улице Елизаровых в Томске ограничено движение транспорта

Водителей призывают найти пути объезда участка возле места ЧП
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Водителей просят объезжать участок ЧС на Елизаровых...

Водителей просят объезжать участок ЧС на Елизаровых...

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Сайт КП в Томске уже сообщал 21 декабря о пожаре в здании торгового центра «Лента» на улице Елизаровых в областном центре. Пресс-служба регионального управления полиции сообщила о перекрытии из-за этого события движения транспорта на Елизаровых на участке от улицы Красноармейской до проспекта Кирова.

«Обеспечивается беспрепятственный проезд к месту возгорания спецтехники и автотранспорта для обогрева эвакуированных посетителей и сотрудников торгового центра», – говорится в сообщении.

Кроме того, ГИБДД Томской области призывает участников дорожного движения заранее выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги.

Напомним, что пожар начался днем в секции непродовольственных товаров «Ленты», сигнал поступил в 15.06.