Возле пострадавшей «Ленты» на улице Елизаровых в Томске ограничено движение транспорта

Водителей просят объезжать участок ЧС на Елизаровых...
Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области
Сайт КП в Томске уже сообщал 21 декабря о пожаре в здании торгового центра «Лента» на улице Елизаровых в областном центре. Пресс-служба регионального управления полиции сообщила о перекрытии из-за этого события движения транспорта на Елизаровых на участке от улицы Красноармейской до проспекта Кирова.
«Обеспечивается беспрепятственный проезд к месту возгорания спецтехники и автотранспорта для обогрева эвакуированных посетителей и сотрудников торгового центра», – говорится в сообщении.
Кроме того, ГИБДД Томской области призывает участников дорожного движения заранее выбирать альтернативные пути объезда данного участка дороги.
Напомним, что пожар начался днем в секции непродовольственных товаров «Ленты», сигнал поступил в 15.06.