Казаки-дружинники заступили на службу вместе с томской полицией

В обязанности казаков-дежурников входит выявление лиц, совершающих правонарушения и нарушающих правопорядок, а также профилактика правонарушений. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске совместно с полицией заступили на службу казаки-дружинники. Совместное построение нарядов состоялось на Новособорной площади, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В областном центре на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности вместе с сотрудниками полиции заступили казаки-дружинники Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что совместное построение нарядов состоялось на Новособорной площади. Они прошли инструктаж и проверку обмундирования, а после вышли на маршруты патрулирования.

В пресс-службе уточнили, что в обязанности казаков-дежурников входит выявление лиц, совершающих правонарушения и нарушающих правопорядок, а также профилактика правонарушений.