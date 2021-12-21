В Томске 21 декабря пройдет прямая линия с губернатором области

Уже действует бесплатный многоканальному телефон call-центра 8-800-200-74-42, с 9.00 до 18.00. Фото: Ксения Высотина

Напомним, что в Томске во вторник, 21 декабря, пройдет прямая линия с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Задать вопрос главе региона можно по бесплатному телефону, напоминает облздрав в своем telegram-канале.

«Общение главы региона пройдет в рамках программы «Линия губернатора» ГТРК «Томск» и будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании во вторник, 21 декабря, с 16 часов», - говорится в сообщении.

В облздраве рассказали, что задать вопрос губернатору региона может любой житель области. Для этого уже действует бесплатный многоканальному телефон call-центра 8-800-200-74-42, с 9.00 до 18.00.

Помимо этого, отмечается, что свой вопрос можно задать в специальном разделе на интернет-портале администрации Томской области. Там же можно оставить видеообращение, которое может быть продемонстрировано в ходе прямой линии.