В Томской области в декабре и в январе поменяется график доставки пособий и льгот

Выплата региональных пособий через почту начнется с 4 числа, 7 января — выходной, затем в обычном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре и в январе в Томской области изменится график доставки пособий и льгот. Время поменяется из-за предстоящих праздничных дней, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В связи с предстоящими выходными и праздниками в декабре доставка социальных выплат и пособий завершится досрочно», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что до среды, 22 декабря, включительно их получат льготники Александровского и Верхнекетского района. На день позже, 23 декабря, — в Асиновском, Бакчарском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Тегульдетском, Чаинском, Шегарском районах.

В администрации отметили, что до 25 декабря выплаты за декабрь на почте смогут получить жители Томска, Северска, Стрежевого и Томского района. Через банки выплаты придут также до 25 декабря.

Добавляется, что выплата региональных пособий через почту начнется с 4 числа, 7 января — выходной, затем в обычном режиме.