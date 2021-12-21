Томская прокуратура обжаловала приказ ТГУ о вакцинации студентов от коронавируса

В отмененном приказе говорилось, что студентам ТГУ до 31 декабря 2021 года нужно было завершить иммунизацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске местная прокуратура обжаловала приказ Томского государственного университета (ТГУ) о вакцинации студентов от коронавируса. После опротестования университет отменил обязательные прививки, такая информация появилась исходя из документа от 22 октября 2021 № 967/ОД.

«Приказ от 22.10.2021 № 967/ОД «О прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающимися ТГУ в 2021/2022 учебном году» отменить», - говорится в документе.

Отметим, что в отмененном приказе говорилось, что студентам ТГУ до 31 декабря 2021 года нужно было завершить иммунизацию, поставив второй компонент вакцины от коронавируса. Также пропустить вакцинацию могли, перенесшие заболевание (с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев); прошедшие полную вакцинацию (не более шести месяцев назад); имеющие медотвод.

Напомним, что 22 октября сообщалось, как томских студентов обязали привиться от COVID-19 до конца года.

Также ранее «КП-Томск» рассказывала о том, как вакцинация для медиков, педагогов, чиновников, сотрудников правоохранительных органов и сферы услуг, а также студентов вузов обязательна в Томской области с пятницы, 15 октября.