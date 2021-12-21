В Томске 21 декабря в Октябрьском районе до вечера отключат холодное водоснабжение

В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Томске во вторник, 21 декабря, в некоторых домах Октябрьского района отключат холодное водоснабжение. Ресурс будет отсутствовать с 13.00 до 20.00, сообщает пресс-служба томского водоканала.

«В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 13-30 до 20-00 21.12.2021», - говорится в сообщении.

В пресс-службе перечислили адреса домов, которые останутся без холодной воды. Подробнее можно посмотреть по ссылке.

Также «Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.