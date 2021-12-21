Пожилая томичка перевела аферистам 5 тысяч рублей, чтобы защитить зятя от тюрьмы

56-летняя женщина сначала перевела деньги мошенникам и только потом позвонила родственникам, чтобы уточнить детали произошедшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Томска стала жертвой мошеннической схемы «родственник в беде»; женщина перевела аферистам 5 тысяч рублей, чтобы спасти от уголовной ответственности зятя, сообщили в полиции региона.

«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение от местной жительницы, 1956 года рождения, которая рассказала полицейским, что ей на домашний телефон позвонил якобы муж ее дочери и сообщил, что находится в одном из отделов правоохранительных органов за совершение серьезного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала 16-летняя девушка», - говорится в сообщении.

Мужчина, называвший себя «зятем», заявил, что девушке, пострадавшей в аварии, нужна срочная операция стоимостью 280 000 рублей, иначе его привлекут к уголовной ответственности.

56-летняя томичка поверила звонившему и попросила свою знакомую перевести 5 000 рублей через мобильное приложение банка на указанный ей номер сотового телефона.

Только после манипуляций с деньгами пожилая женщина позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело.

В полиции региона напоминают, что мошенничества, совершаемые по схеме «родственник в беде» - одна из самых распространенных уловок аферистов.

По данным УМВД по Томской области, на территории региона за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано более 2900 имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий. Большая часть – это мошенничества.