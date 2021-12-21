Возгорание в томской «Усадьбе Шансон» тушили 35 пожарных

В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 35 человек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пожар произошел утром 20 декабря в кирпичном здании в Октябрьском районе Томска, в котором располагается ресторан «Усадьба Шансон», сообщили в региональном МЧС.
«20.12.21 в 07-05 ул. Мичурина, 88/2. 3-этажное кирпичное здание («Усадьба Шансон»). На момент прибытия первого подразделения в здании было задымление», - говорится в сообщении.
Из задымленного помещения пожарные эвакуировали 7 человек.
В МЧС уточнили, что в результате пожара в помещении на 2 этаже обгорели вещи, закоптились стены.
Площадь пожара составила 20 кв.м.
Справиться с огнем пожарные сумели быстро, возгорание было ликвидировано в 7.36 утра.
Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают специалисты.