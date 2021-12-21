Оконный проем обгорел в общежитии ТУСУРа, где продолжается капитальный ремонт

В общежитии №5 идет капитальный ремонт, студенты расселены. Фото: СОЦСЕТИ

В Томске пожар произошел в общежитии ТУСУРа на Лыткина, 18; студентов в здании не было, сообщили в региональном управлении МЧС.

«20.12.21 в 10-19 ул. Лыткина, 18. 9-этажное кирпичное здание (общежитие). В здании ведется капитальный ремонт, студентов не было», - говорится в сообщении.

Уже установлено, что на 8 этаже в комнате обгорел оконный проем на площади 1,5 кв.м; справиться с возгоранием пожарным удалось буквально за 10 минут.

Причина пожара устанавливается.

Построенное в 1968 году общежитие № 5 ТУСУРа — девятиэтажное здание коридорного типа, в котором располагается 304 комнаты, рассчитанные на 830 проживающих; ремонт в здании начался несколько месяцев назад.

По предварительным расчетам капитальный ремонт общежития ТУСУРа займет от 7 месяцев до одного года. Планируется, что окончательное завершение ремонта и заселение студентов состоится в сентябре 2022 — к началу нового учебного года.