Томича, получившего деньги за несделанный ремонт квартиры, будут судить за мошенничество

31-летний томич даже не собирался ремонтировать чужую квартиру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске начинается судебное разбирательство в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве под предлогом проведения ремонтных работ, сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 31-летнего жителя г. Томска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе – сентябре 2021 года мужчина разместил в интернете объявление об оказании услуг по ремонту помещений. На предложение о ремонте откликнулась потенциальная клиентка.

Между тем, у мужчины, как сформулировали в прокуратуре, не было ни намерений, ни возможностей оказывать подобные услуги. Тем не менее, злоумышленник сумел убедить обратившуюся по объявлению женщину в обратном.

Получив предоплату - 280 тыс. рублей, мужчина перестал выходить на связь с заказчицей, деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска.