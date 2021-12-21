В Томской области начался очередной этап акции «Безопасный лед»

Сотрудники МЧС напоминают, что зимняя рыбалка на замерзших водоемах не безопасна, а выезд на автотранспорте на лед категорически запрещен. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томской области 20 декабря начался второй этап профилактической акции «Безопасный лед». Основная задача – не допустить происшествий, связанных с провалом людей и транспорта под лед, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Всего в Томской области определено около 100 участков, где высок риск провала людей и техники под лед. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, ледовые переправы, несанкционированные переправы по льду, прибрежные территории населенных пунктов», - говорится в сообщении.

В течение недели к патрулированию таких участков будут привлечены в общей сложности 148 групп численностью более 350 человек.

«КП-Томск» писала 20 декабря о том, что в регионе на данный момент действуют 13 ледовых переправ.