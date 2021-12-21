В Томске осуждены 15 риэлторов-мошенников, обманувшие в общей сложности более 900 человек

Мошенники зачастую придумывали объявления о несуществующих съемных квартирах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском районе Томска вынесен приговор по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы. 15 участников оргруппы признаны виновными в мошенничестве, сообщила прокуратура региона.

«В суде установлено, что в период с 2013 по 2016 годы участники группы под руководством 40-летнего жителя Новосибирска создали сеть региональных подразделений, функционировавших в Новосибирске, Кемерове и Томске, в которых под видом оказания помощи в подборе съемного жилья обманывали граждан и похищали их деньги», - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, что аферисты обещая делиться с заказчиками актуальной информацией о сдающемся жилье, фактически предоставляли устаревшие сведения, либо сами придумывали объявления о сдаче в аренду квартир.

Всего от действий злоумышленников пострадало более 900 человек, у которых похищено свыше 3 млн рублей.

Лидер организованной преступной группы приговорен к 6 годам лишения свободы, двух наиболее активных участников группы ждут 4 года и 7 месяцев заключения и 1 год и 6 месяцев лишения свободы соответственно.

Еще 12 участников группы приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет.

Наряду с этим каждому виновному назначен штрафа от 10 до 50 тыс. рублей, а также возложена обязанность по возмещению причиненного потерпевшим материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.