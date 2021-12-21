Умеренный мороз и гололедица ожидаются в Томской области 21 декабря

На дорогах местами возможна гололедица, предупреждают синоптики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Облачная погода с прояснениями ожидается 21 декабря в Томской области, на северо-востоке области столбики термометров опустятся до -30 градусов, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В отдельных районах небольшой снег, местами изморозевые явления. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с», - говорится в сообщении.

Температура ночью -26…-31 °С, местами -35…-40 °С, по югу -19…-24 °С.

Температура днем -15…-20 °С, местами -9…-14 °С, по северо-востоку -25…-30 °С.

По данным метеорологов, последние 10 дней 2021 года в Томской области запомнятся, в том числе, колебаниями температуры воздуха.

А непосредственно под Новый год больших морозов не ожидается.