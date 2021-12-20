На этой неделе завершится судебное следствие по делу мэра Томска Ивана Кляйна

Кажется, на горизонте появился конец процесса над мэром Кляйном... Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе, 24 декабря, должны завершиться судебное следствие и прения сторон по делу отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом проинформировала РИА Томск адвокат подсудимого Марина Вихлянцева. Возможно, в пятницу Кляйн выступит с последним словом.

Напомним, что Следком возбудил против него три уголовных дела – два по обвинению в превышении полномочий, одно – за незаконное предпринимательство. Позже их объединили в одно производство. Отстраненный мэр вину не признал.

Как отмечается в материале Елены Тверской на сайте КП в Томске, обвинить градоначальника в преференциях ОАО «Томское пиво» не получается.

Напомним, что жители Томска собрали под обращением к президенту в поддержку мэра областного центра около 13 тысяч подписей.