На окраине Томска в микрорайоне Южные Ворота появилась новая улица протяженностью 1 километр

Постепенно приводятся в порядок окраины Томска... Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В микрорайоне Южные Ворота, это окраина областного центра и одновременно Томский район, завершилось строительство улицы Тояновская, сообщила 20 декабря пресс-служба администрации региона. Работы здесь проходили по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрия Ассонова, в перспективе улица будет сопряжена с участком Малого транспортного кольца и откроет выезд из микрорайона Южные Ворота-2, который сегодня проектируется. Он уточнил, что строительные работы на Тояновской завершились в ноябре.

Интернет-портал администрации информирует о том, что улица повысит транспортную доступность поселка Зональная Станция и района Южные Ворота. Строительно-монтажные работы здесь выполнял «Спецстрой ТДСК». Стоимость объекта – почти 143 млн рублей, из них 112 млн – из федеральной казны.

Специалисты отмечают, что протяженность новой улицы составляет 1 км 38 м. Подрядчик сделал не только проезжую часть, но и тротуары. Строители установили освещение и обустроили парковку на прилегающей территории.