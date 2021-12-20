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Недвижимость20 декабря 2021 13:16

На окраине Томска в микрорайоне Южные Ворота появилась новая улица протяженностью 1 километр

Улица Тояновская построена по программе нацпроекта «Жилье и городская среда»
Игорь Тюрин
Игорь Тюрин
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Постепенно приводятся в порядок окраины Томска...

Постепенно приводятся в порядок окраины Томска...

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В микрорайоне Южные Ворота, это окраина областного центра и одновременно Томский район, завершилось строительство улицы Тояновская, сообщила 20 декабря пресс-служба администрации региона. Работы здесь проходили по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрия Ассонова, в перспективе улица будет сопряжена с участком Малого транспортного кольца и откроет выезд из микрорайона Южные Ворота-2, который сегодня проектируется. Он уточнил, что строительные работы на Тояновской завершились в ноябре.

Интернет-портал администрации информирует о том, что улица повысит транспортную доступность поселка Зональная Станция и района Южные Ворота. Строительно-монтажные работы здесь выполнял «Спецстрой ТДСК». Стоимость объекта – почти 143 млн рублей, из них 112 млн – из федеральной казны.

Специалисты отмечают, что протяженность новой улицы составляет 1 км 38 м. Подрядчик сделал не только проезжую часть, но и тротуары. Строители установили освещение и обустроили парковку на прилегающей территории.