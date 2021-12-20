Под Новый год в Томске синоптики больших морозов не ожидают

Пока в Томске синоптики трескучих сибирских морозов не ожидают Фото: Ксения Высотина

Перед Новым годом в Томске температура будет колебаться от -14 °С до -5 °С, сообщили сотрудники местного гидрометцентра. Ночные температуры будут ниже.

По словам начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светланы Рюхтиной, среднедекадная температура воздуха ожидается -13…-20°С, что около и выше нормы на 1-3°С. В отдельные дни местами будет -28…-33 °С, до -8…-13 °С.

На севере региона возможны крепкие сибирские морозы. В эти десять дней будут происходит «температурные качели», неустойчивая погода – то морозы, от потепление.

В эти дни синоптики обильных снегопадов пока не ожидают, небольшие осадки прогнозируются только в отдельные дни декады.