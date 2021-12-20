Всего в Томской области должны открыться 60 ледовых переправ! Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

В районах Томской области открыты еще две региональные ледовые переправы и автозимник, сообщила пресс-служба администрации региона. Уточняется, что в настоящий момент на территории муниципалитетов области действуют 13 региональных ледовых переправ и пять автозимников.

«В Томской области введены региональные ледовые переправы в Кривошеинском и Чаинском районах. В Кривошеинском районе открыта ледовая переправа через реку Обь у села Никольское на автодороге Володино – Красный Яр. По переправе разрешено движение транспорта общей массой до двух тонн. Также введен автозимник Красный Яр – Петропавловка протяженностью 72 км. В Чаинском районе введена ледовая переправа через реку Чая у села Гришкино на автодороге Подгорное – Игнашкино. Грузоподъемность переправы – две тонны», – говорится в сообщении.

Специалисты информируют о том, что в настоящий момент в Томской области действуют тринадцать региональных ледовых переправ и 5 автозимников.

Напомним, что всего же через реки области должны быть открыты этой зимой 60 ледовых переправ.

Заметим, что актуальная информация о действующих региональных автозимниках и ледовых переправах постоянно обновляется на сайте «Томскавтодора».