За выходные в Томске на городские полигоны доставили около 8 тысяч тонн снега

Снегопады добавили работы коммунальным службам города. Фото: сайт мэрии Томска

В областном центре после снегопадов бригады предприятия «ТомскСАХ», компании «Зеленстрой» и подрядчиков районных администраций очищают снег и наледь на дорогах, улицах и тротуарах, сообщила пресс-служба мэрии города. Уточняется, что за субботу и воскресенье на полигоны с территории населенного пункта вывезено около 8 тыс. тонн снега.

«В воскресенье специалисты Центра технического надзора приняли работы на 803 объектах. В выходные среднесуточный выход техники «ТомскСАХ» составил 153 единицы. Комплексный вывоз снега был организован с участков пр. Кирова, Фрунзе, Мира, Академического, ул. Тимакова, Технической, Таврической, 79-ой Гв. Дивизии, Советской, Балтийской, Интернационалистов, Герцена, пл. Зуева. Остановки и парковки очищали на ул. Пушкина. На улицах мкр. Сосновый бор, Солнечный и Академгородок снег перекидывали с проезжей части на обочины с помощью роторной техники», говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего за выходные на городские полигоны доставили около 8 тысяч тонн снега.

Специалисты информируют о том, что в понедельник днем коммунальные службы Томска продолжают очищать дороги и пешеходные зоны на проспектах Академическом, Комсомольском, улицах Смирнова, Ф. Мюнниха, Клюева, Таврической, Бирюкова и Крячкова.

Заметим, что 20 декабря на уборку улиц днем выведено 69 единиц техники.