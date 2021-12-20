В Томской области дедушка платил за сына алименты на внучку до самой своей смерти

В Кривошеинском районе обнаружился пример отцовской и дедушкинской любви... Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томской области житель с. Кривошеино перечислял ежемесячно алименты на содержание дочери, а затем поступления прекратились. Судебные приставы выяснили, что до своей смерти внучке помогал дедушка – отец должника, сообщила 20 декабря пресс-служба УФССП России по Томской области.

«В 2018 году гражданин уволился и договорился с бывшей супругой о том, что она отзовет исполнительный лист из службы судебных приставов. Взамен отец ребенка пообещал выплачивать денежные средства в частном порядке. В течение почти трех лет он держал слово, однако весной 2021 года выплаты прекратились», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ведомства.

На сайте управления федеральной службы приводятся подробности необычной истории. Специалисты информируют о том, что женщина вновь предъявила документ на исполнение в отделение судебных приставов по Кривошеинскому району. Приставы выяснили, что официального заработка, а также имущества, подлежащего аресту, гражданин не имеет.

Пресс-служба отмечает, что задолженность, рассчитываемая из среднемесячной заработной платы по РФ, постоянно росла и к декабрю достигла 145 тыс. рублей.

Сообщается, что когда в отделении стал решаться вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за неуплату алиментов, тот изъявил желание погасить долг. Денежные средства он передал непосредственно взыскателю, которая предоставила приставам соответствующий документ.

Только после этого мать девочки выяснила, что после потери бывшим ее мужем работы алименты фактически платил его отец. Несколько месяцев назад он ушел из жизни, поэтому отчисления прекратились. Собственный источник дохода у сына так и не появился, поэтому он погасил долг после того как принял наследство.