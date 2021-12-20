Авиамониторинг начался в зоне расчетного падения ступени «Ангары» в Томской области

Космодром «Плесецк»–самый северный и один из крупнейших космодромов мира. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области 20 декабря начались вертолетные облеты перед стартом «Ангары» с космодрома «Плесецк»; «Роскосмос» предупреждал о том, что вторая ступень космической ракеты может приземлиться у нас в регионе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«С 20 декабря специалисты проведут серию авиамониторингов зоны расчетного падения отделяющихся частей космической ракеты. Цель - предупредить жителей близлежащих поселений и исключить вероятность нахождения людей, техники и домашних животных в границах возможного падения второй ступени ракеты-носителя «Ангара-А5», - говорится в сообщении.

Известно, что все облеты будут выполнены на вертолете МИ-8.

23 декабря 2021 года в 18.00 по московскому времени состоится запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Задействованный район падения второй ступени ракеты-носителя частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области.

Кстати, жителей вышеперечисленных районов просят в случае обнаружения фрагментов ракеты сообщить об их местонахождении по телефону +7 9618923262.