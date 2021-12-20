У жителей Томской области за год изъято более 2 тысяч единиц оружия

По данным Росгвардии, с 2016 года в России фиксируется ежегодное снижение числа жителей, желающих стать владельцами оружия. Фото: Росгвардия.

В течение 2021 года у населения Томской области изъято более 2 тысяч единиц оружия и 37 тысяч единиц боеприпасов; боезапасы хранились с нарушением действующего законодательства, сообщили в Управлении Росгвардии по Томской области.

«Совместно с сотрудниками органов внутренних дел проведено более 20 тысяч проверок условий хранения оружия владельцами, из которых около 17 тысяч проведено сотрудниками Росгвардии. За нарушение правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности привлечено более 1,3 тысячи граждан, 33 должностных и 35 – юридических лиц. За год изъято 2,1 тысяч единиц оружия и 37 тысяч единиц боеприпасов», - говорится в сообщении.

- На сегодняшний день на территории Томской области зарегистрировано 117 частных охранных организаций, 60 из которых имеют разрешения на хранение и использование оружия. В использовании у данных организаций находится более 500 единиц оружия, – отметил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Алексей Кулагин.

Директор Росгвардии Виктор Золотов не так давно заявлял, что абсолютное большинство жителей страны, имеющих разрешение на хранение и ношение оружия — законопослушные владельцы, которые соблюдают все требования.