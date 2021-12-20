В Томской области от коронавируса за сутки скончался еще один человек

Рекордное число жителей Томской области - 311 - выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 декабря 2021 года, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 659 человек.

Также в Томской области выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 60 159 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 311 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 44 981 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,89. В коечном фонде свободно 28,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 27 022 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 1 019 пациентов скончалось, 30 059 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 241 812 человек, 298 222 скончались, 9 014 980 выздоровели.