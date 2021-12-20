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Общество20 декабря 2021 8:31

Система для лучевой терапии стоимостью более 270 миллионов рублей появилась в Томске

Это самая дорогая техника в онкологическом диспансере
Елена Андреева
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Дорогостоящая техника позволяет воздействовать на опухоли самых малых размеров, начиная от двух миллиметров.

Дорогостоящая техника позволяет воздействовать на опухоли самых малых размеров, начиная от двух миллиметров.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Комплексная система для лучевой терапии стоимостью 274 млн рублей начала работать в томском онкологическом диспансере; первые пациенты уже проходят лечение с помощью нового излучающего аппарата, сообщил телеграм-канал «Область здоровья».

«Комплекс включает в себя излучающий аппарат – ускоритель TrueBeam STx, информационно-управляющую систему, оборудование для дозиметрии, предлучевой подготовки и фиксации пациента», - говорится в сообщении.

- Линейный ускоритель является безальтернативным по скорости и точности лечения, -заявил главврач Томского онкодиспансера Максим Грищенко. По его словам, это единственный аппарат подобного класса в Томской области.

Врачи также отмечают, что технология TrueBeam STx позволяет значительно сократить число сеансов облучения и вместе с тем увеличивает скорость проведения процедуры.