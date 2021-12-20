Томич, выехавший на встречную полосу за рулем Daewoo Nexia, рискует на полгода стать пешеходом

Зафиксированные с помощью камеры мобильного телефона или видеорегистратора нарушения ПДД можно разместить на официальном сайте Госавтоинспекции (ГИБДД.рф) для рассмотрения сотрудниками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске оштрафован водитель иномарки за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением; вопиющее нарушение ПДД имело место в микрорайоне Черемошники, сообщили в полиции региона.

«Накануне в Госавтоинспекцию поступила информация о грубом нарушении Правил дорожного движения водителем иномарки, позже в сети Интернет появилась видеозапись, на которой видно, как на улице 5-й Армии в городе Томске, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», осуществляет движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Сотрудники полиции быстро установили личность водителя и задержали его.

В отношении 45-летнего нарушителя – водителя «Daewoo», составлен протокол об административном правонарушении «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением» – материал направлен на административную комиссию. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, водитель уже привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей.