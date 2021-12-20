Студентка из Томска перевела мошенникам 30 тысяч рублей, пытаясь сохранить свои сбережения

К сожалению, жители Томска легко верят заявлениям мошенников и в итоге теряют деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Студентка одного из вузов Томска пострадала от действий телефонных мошенников; 19-летняя девушка перевела на счет аферистов 30 тысяч рублей, сообщает полиция региона.

«В ОМВД России по Кировскому району г. Томска поступило заявление от девушки 2002 года рождения о хищении денежных средств. По предварительным данным, на номер студентки поступил звонок с неизвестного номера телефона, в ходе которого звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники оформили на нее кредит», - говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Далее в игру вступил другой мошенник, который позвонил девушке и представился сотрудником полиции. Звонивший заявил, что в отношении студентки совершены мошеннические действия, поэтому необходимо написать заявление о хищении. Лжеполицейский также назвал номер счета, на который необходимо перевести все свои сбережения, чтобы их не похитили мошенники.

Девушка сняла 30 тысяч рублей и перевела на указанный злоумышленниками счет.

Возбуждено уголовное дело «Мошенничество».

В воскресенье, 19 декабря, «КП-Томск» писала о том, что томичка 1967 года рождения также поверила телефонному звонку о кредите и потеряла 120 тысяч рублей.