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Общество20 декабря 2021 4:33

В Томске в Сибирском ботаническом саду открылась выставка хищных растений

Будет представлено около 30 хищных цветов
Ксения Высотина
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Посетить выставку можно до конца декабря, по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00.

Посетить выставку можно до конца декабря, по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в Сибирском ботаническом саду ТГУ впервые открылась выставка хищных растений. На ней представлено около 30 хищных цветов, сообщает пресс-служба вуза.

«На экспозиции собраны 30 видов экзотических растений, которые разными способами ловят насекомых. Например, жирянки и росянки цепляют их с помощью клейкой поверхности. А "кувшиночники" привлекают своих жертв цветом и запахом», - говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник лаборатории редких растений СибБСУ ТГУ Алексей Прокопьев отмечает, что у листьев жирянок есть железисто-клейкая поверхность, которая служит ловушкой для мелких насекомых.

Добавляется, что на входе необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации либо перенесенном заболевании. Вставка будет работать до конца декабря, по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00.