После проверки прокуратуры в Молчановской районной больнице установят парковочные места для инвалидов

после проверки на учреждение возложена обязанность оборудовать парковочные места для транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в Молчановской районной больнице после проверки прокуратуры установят парковочные места для инвалидов. Правоохранительные органы потребовали устранить нарушение в судебном порядке, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Молчановского района Томской области провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В соответствии с действующим законодательством государственными учреждениями должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе к объектам здравоохранения», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах рассказали, что на прилегающей к зданию ОГБУЗ «Молчановская районная больница» территории парковочные места для инвалидов не созданы, что затрудняет их доступ в указанное учреждение.

Также добавляется, что после проверки на учреждение возложена обязанность оборудовать парковочные места для транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов.